Independent – не сошлись сосисками — из-за провала переговоров британцы и европейцы рискуют остаться без популярных продуктов

26.11.2020, 5:24, Новости дня

Неудавшиеся переговоры Лондона и Брюсселя могут серьёзно ударить по рынку мясных полуфабрикатов в Великобритании и странах Евросоюза, пишет The Independent со ссылкой на британского эксперта по торговле. ЕС собирается ввести запрет на импорт охлаждённого мяса, а Великобритания угрожает зеркальными мерами в отношении европейского экспорта.



Reuters

Новые жертвы брексита: ирландские сосиски и немецкие сардельки из свинины (братвурст) могут исчезнуть из супермаркетов Великобритании, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, директор Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Дэвид Хениг предположил в эфире BBC Radio 4, что переговоры Лондона с Брюсселем об импорте охлаждённого мяса провалятся. Великобритания возражает против введения запрета на импорт мясных полуфабрикатов, однако, считает эксперт по торговле, «ЕС вряд ли поменяет свою точку зрения». При этом Соединённое Королевство с нового года будет вынуждено прибегнуть к таким же ответным мерам по условиям брексита. Под удар попадёт продажа за границу британского мяса для сосисок, сырых гамбургеров и других полуфабрикатов, стоимость которых оценивается в десятки миллионов фунтов в год. Тупиковая ситуация может также привести к тому, что поставки популярных европейских товаров — таких как ирландские сосиски или немецкие сардельки — будут разворачивать на границе. При этом Северная Ирландия не сможет импортировать британское сырое мясо.

Согласно требованиям Евросоюза, мясные полуфабрикаты (сосиски и бургеры) для импорта должны быть заморожены до -18°С. Британская газета отмечает, что с помощью переговоров Великобритания старается убедить ЕС принимать санитарные свидетельства на экспорт для переработанного мяса, однако пока не добилась значительного прогресса. Предполагается, что Лондон попытался усилить давление и предупредил, что его собственный запрет повредит европейскому экспорту. Как отмечает британская печать, особенно пострадает Ирландия, для которой Соединённое Королевство является жизненно необходимым поставщиком: в 2018 году на её долю приходилось 335 тыс. тонн говядины, свинины, баранины и мяса птицы, стоимость которых эксперты оценивают в €1,3 млрд.

Тем не менее, как подчёркивает Дэвид Хениг, британцев не заставят отказаться от сосисок собственного производства, потому что страна уже вышла из Евросоюза. «Честно говоря, время у нас на исходе, а о проблеме известно уже на протяжении нескольких месяцев», — приводит The Independent слова эксперта о растущей угрозе для британского импорта.

