 

Spiegel – Венгрия обвинила Джорджа Клуни в незнании истории за критику её политики

26.11.2020, 5:24, Новости дня

Известный голливудский актёр Джордж Клуни вмешался в венгерскую политику, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Клуни раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и саму страну как пример «гнева и ненависти». Правительство в Будапеште в ответ упрекнуло американского актёра в ограниченных знаниях политики и истории.


Reuters

Голливудский актёр Джордж Клуни, рекламируя новый фильм, раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана — и Орбану это не понравилось, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как отмечает издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан управляет своей страной всё более авторитарно, отгораживается от тех, кто ищет прибежища, и ограничивает свободу печати. Орбан втянул Евросоюз в спор по поводу бюджета, а из-за нарушения принципов правовой государственности в отношении Венгрии ведётся уже несколько беспрецедентных процессов.

На этом фоне в венгерскую политику вмешалась звезда Голливуда Джордж Клуни, пишет немецкий журнал. Клуни, известный своим участием в различных гуманитарных инициативах, дал интервью журналу GQ, в котором назвал правого консерватора Орбана и саму Венгрию примером «гнева и ненависти» в мире.

Венгерское правительство отреагировало на это негодованием и упрекнуло актёра в «ограниченных» знаниях истории и политики. «Нам нравится Джордж Клуни как актёр», — написал у себя в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Однако в истории и политике Клуни, очевидно, понимает немного, подчеркнул венгерский дипломат.

Ранее официальный представитель правительства в Будапеште заявил, что Джорджа Клуни направляет американский инвестор Джордж Сорос. Правительство Орбана использует Сороса, венгра по происхождению, как козла отпущения и распространяет антисемитские стереотипы об инвесторе, считает немецкий журнал.

Венгрия сейчас вместе с Польшей блокирует принятие многолетнего бюджета ЕС. Правительства в Варшаве и Будапеште критикуют планы, в соответствии с которыми средства, выделяемые из казны Евросоюза, должны быть сокращены в случае выявления нарушения принципов правовой государственности. Поэтому в понедельник Венгрия и Польша наложили вето на общий проект бюджета ЕС на сумму €1,8 трлн. В связи с этим выплаты €750 миллиардов помощи на восстановление после коронавируса могут быть задержаны, отмечает Der Spiegel.



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