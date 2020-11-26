Операционная система Windows 10 позволит запускать приложения для Android

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26.11.2020, 5:20, Новости дня

В сети появилась информация о планах компании Microsoft по расширению функционала операционной системы Windows 10. Как стало известно, среди новых возможностей появится возможность запускать приложения, разработанные для ОС Android.

Над этим сейчас активно работают специалисты Microsoft, утверждает авторитетный источник. По предварительным данным, адаптирующая функция станет доступной уже в первой половине будущего года.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны этой осенью. Напомним, что недавно компания Microsoft открыла возможность транслировать приложения с мобильных устройств на Android в компьютерах с Windows 10. Практически у каждого владельца компьютера или ноутбука есть смартфон, отмечают эксперты. Удивительно, что оба эти гаджета до сих пор вынуждены существовать «в своем мире».



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