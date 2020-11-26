Мнение: Раны вокруг рта
26.11.2020, 5:16, Разное
Крайне глубокая и тонкая зарисовка при всей внешней незатейливости. Особо впечатлительным психологам ни читать, ни показывать нельзя – чего доброго, разочаруются в профессии и убегут куда глаза глядят.
— Доктор, вот у меня почему‑то раны вокруг рта…
— М‑м, кажется, Вы едите с ножа, не пользуетесь вилкой и ложкой.
— Да? Да, это так. Но ложкой мне неудобно.
— Тогда вот Вам йод.
— Доктор, а почему я суп так медленно ем? И мне очень неудобно.
— Потому что Вы едите его ножом. Ешьте ложкой.
— И это все, что человек с медицинским образованием может мне сказать?
— Да. То есть нет. Можете отхлебывать из тарелки через край.
— Доктор, Вы вообще в своем уме?
— Доктор, почему на меня в ресторане так странно поглядывают?
— Потому что Вы едите ножом. Пользуйтесь вилкой и ложкой.
— Знаете, мне это уже говорили. А другого объяснения нет?
— Возможно, есть, но это не важно. Важно есть твердое вилкой, а жидкое ложкой.
— Кажется, я совсем не понимаю мира и не гожусь для этой жизни.
— С Вами все в порядке, только возьмите ложку, когда принесут суп.
— Доктор, доктор! Мне так больно, у меня кровь течет! За что мне это?
— А чем Вы ели?
— Ножом, конечно.
— А ложку не пробовали взять?
— Почему Вы так безжалостны ко мне, а еще врач?! Это невыносимо!
— Вы ложку взять не пробовали?
— Нет!
— А что Вам помешало?
— Я не хочу об этом говорить. Просто зашивайте.
— Знали бы Вы, доктор, как я хочу пасты!
— Могу себе представить, но у каждого своя судьба.
— Как Вы считаете, когда‑нибудь у меня получится поесть макарон? Я ведь не хочу ничего особенного.
— А Вы просто сварите макарон, возьмите вилку и ешьте.
— Да? Хорошо, я подумаю.
— Доктор, и как люди манную кашу едят и не режутся?
— Ложкой!
— Вот и Вам со мной стало скучно. Раньше Вы не кричали.
— Алло, позовите доктора, пожалуйста.
— Извините, доктор обедает.
С. Иванов
Показано так называемое “сопротивление” клиента. С этим на самом деле сталкиваются отнюдь не только психотерапевты, зачастую подобные диалоги – основные во взаимоотношениях, к примеру, какой-нибудь пары. Один из партнеров видит, как ему кажется, простой и понятный способ решения всех проблем другого – а другой (другая) упорно остается глух ко всем доводам разума, ссылкам на опыт, общепринятое поведение и все что угодно еще.
Почему другой так упорно отказывается есть более подходящим прибором? Ну, к примеру, он может считать свою привычку своей главной отличительной чертой, особенностью своего “Я”. То есть “Я – это тот, кто ест с ножа”. Соответственно, если перестать или переучиться есть как-то иначе – это будет уже не Я, а какой-то другой, посторонний человек. А зачем МНЕ какой-то другой человек? – думает любитель ножа. Ведь Я-то фактически исчезну!
Я невротика не хочет кончать самоубийством – и его можно понять.
Источник: Размышления вольного социолога
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