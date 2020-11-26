Названы помогающие защититься от коронавируса продукты

26.11.2020, 5:08, Новости дня

Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от коронавируса, информирует Daily Express. Для укрепления иммунитета врач порекомендовала есть больше продуктов, богатых витамином C, – брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.

Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. «Витамины работают командой. Имунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен. Для восполнения потребности витамина A врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Чтобы организм получил больше витамина E, врач призвала есть орехи и шпинат, а также употреблять подсолнечное масло», – передает РИА «Новости» ее слова.

Врач отметила, что витамин D содержится в небольшом количестве продуктов и призвала восполнять его запасы с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света. Также врач призвала для защиты от распространения вируса обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.