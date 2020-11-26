Власти Германии решили продлить ограниченный локдаун до 20 декабря

26.11.2020, 5:08, Новости дня

Принятые в ФРГ ограничительные меры в связи с распространением коронавируса будут продлены до 20 декабря, ограничение социальных контактов планируется продлить предположительно до начала января, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с главами федеральных земель.

Канцлер Германии сообщила, что ограниченный локдаун, введенный в ФРГ со 2 ноября, «предварительно продлен до 20 декабря», передает РИА «Новости».

«Ясное заявление федерации и земель состоит в том, что мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября», – сказала Меркель. «Мы также исходим из того и едины в том, что в связи с большими цифрами зараженных ограничения… должны сохраняться до начала января, если только мы не увидим неожиданный спад заболеваемости из расчета менее 50 человек (за семь дней) на 100 тыс. населения», – добавила канцлер ФРГ.

Накануне гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Германии.

Напомним, в прошлую среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. Закон, как считают критики, расширяет полномочия властей и ограничивает права и свободы граждан. В тот же день на акции протеста в Германии вышли свыше 10 тыс. человек. В Берлине полицейские применили против демонстрантов водометы.