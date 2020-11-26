Мнение: Поздравления

26.11.2020, 4:54, Разное

Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах. Пока на самом деле строго формально у Байдена всё ещё 269 голосов выборщиков вместо 270, на подходе сертификация выборов в последних трех штатах, но похоже, что оценка возможностей Трампа по юридическому отстаиванию своей позиции стала окончательно негативной. Силовых возможностей у Трампа по сравнению с демократами существенно меньше, а потому китайцы приняли решение далее не тянуть.

Кремль продолжает молчать и ждать ну совсем до последнего. Это такая мелочная фига в кармане, но тут уж ничего не поделаешь – можно Маню вывезти из деревни, но деревню из Мани – гораздо сложнее. Наше кремлевское руководство выползло известно откуда, а потому и повадки, и обидки – из того самого босяцкого детства в "прощайках".