Мнение: О неожиданном признании французов

26.11.2020, 4:48, Разное

Внезапное и, самое главное, – «очень своевременное» признание сделали французские сенаторы. Вот прямо тютелька в тютельку: ещё неделей назад было бы рано, неделей вперёд – уже поздно, а именно сейчас – Pourquoi бы и не pas?

Короче, французский Сенат 305 голосами из 306 принял резолюцию, … призывающую правительство признать Нагорный Карабах. Или, точнее, независимую Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах). Это символическая #победа армянской диаспоры во Франции. Ведь помимо прочего, резолюция осуждает «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наёмников», и призывает к «немедленному выводу» вооружённых сил Азербайджанской республики и их сторонников «с захваченных территорий».

Как раз сейчас, когда все боевые действия закончены, но ещё не стёрты из памяти обывателей предрождественской суетой, самое подходящее время принимать такие документы: беспощадные, бесполезные и бессмысленные.

Правовых последствий у резолюции не будет. МИД Франции сразу отказался признать независимость региона. По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам — участницам Минской группы ОБСЕ.

Но фитиль – в первую очередь Турции – вставлен.

И всем удобно. Сенаторы потрафили немалому числу избирателей. Правительство сделало вид, что ничего не было, хотя инструмент давления на Анкару получило, пусть и небольшой. А в Армении появилась возможность поддать огоньку угасшим после поражения патриотическим настроениям.

Что бы французам ещё признать такого? Может #Крым?