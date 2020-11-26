 

Мнение: О неожиданном признании французов

26.11.2020, 4:48, Разное

Внезапное и, самое главное, – «очень своевременное» признание сделали французские сенаторы. Вот прямо тютелька в тютельку: ещё неделей назад было бы рано, неделей вперёд – уже поздно, а именно сейчас – Pourquoi бы и не pas?

Короче, французский Сенат 305 голосами из 306 принял резолюцию, … призывающую правительство признать Нагорный Карабах. Или, точнее, независимую Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах). Это символическая #победа армянской диаспоры во Франции. Ведь помимо прочего, резолюция осуждает «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наёмников», и призывает к «немедленному выводу» вооружённых сил Азербайджанской республики и их сторонников «с захваченных территорий».

Как раз сейчас, когда все боевые действия закончены, но ещё не стёрты из памяти обывателей предрождественской суетой, самое подходящее время принимать такие документы: беспощадные, бесполезные и бессмысленные.

Правовых последствий у резолюции не будет. МИД Франции сразу отказался признать независимость региона. По словам госсекретаря при ведомстве Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам — участницам Минской группы ОБСЕ.

Но фитиль – в первую очередь Турции – вставлен.

И всем удобно. Сенаторы потрафили немалому числу избирателей. Правительство сделало вид, что ничего не было, хотя инструмент давления на Анкару получило, пусть и небольшой. А в Армении появилась возможность поддать огоньку угасшим после поражения патриотическим настроениям.

Что бы французам ещё признать такого? Может #Крым?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Шоубизнес против денег

23.08 / «Нам пришлось столкнуться с наступлением большевиков практически в одиночку»

30.07 / Медики рассказали о пользе ежедневного употребления фисташек для организма

13.10 / Мнение: Ближние подступы

27.10 / Скандалы: Куратор внутренних конфликтов

21.07 / Арест Фургала. Назначение Дегтярева

17.09 / Мнение: МИД РФ о Тихановской

08.10 / Келли Роуленд ждет второго ребенка

27.07 / Российский подросток прикурил от свечи в храме на камеру

27.07 / Фармаколог назвал опасные побочные эффекты у препаратов от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска