«Проект» рассказал о женщине, получившей долю в банке «Россия» из-за знакомства с Путиным.

26.11.2020, 4:36, Разное

Песков заявил, что ничего об этом не знает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал про Светлану Кривоногих, которая, по данным «Проекта», получила долю в банке «Россия» и другие активы из-за знакомства с главой государства. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

«Первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Да, меня спрашивали об этой фамилии и я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю», — сказал Песков.

В сегодняшнем расследовании «Проекта» рассказывается о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих. По данным издания, как минимум один раз Кривоногих сидела рядом с Путиным на рейсе Санкт-Петербург — Москва.

Журналисты утверждают, что гражданка поселилась на Каменном острове, в самом престижном районе Петербурга, в начале 2000-х годов вместе с другими людьми из близкого круга Путина. Один из жильцов дома, имя которого «Проект» не называет, рассказал, что квартиры на Каменном острове «предлагались только среди знакомых».

Подруга Кривоногих и бывшие соседи рассказали изданию, что она вместе с родителями жила на Гороховой улице в коммунальной квартире и некоторое время подрабатывала уборщицей в магазине неподалеку. В 2000 году она получила диплом университета экономики и финансов, однако однокурсники в разговоре с «Проектом» затруднились рассказать о ней.

Впоследствии Кривоногих покинула коммуналку вместе с матерью и стала собственницей жилья на Каменном острове, утверждает издание. Сейчас, по подсчетам «Проекта», семье Кривоногих принадлежит недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи общей стоимостью почти 1,1 млрд рублей, а все имущество, включая бизнес-активы — в 7,7 млрд рублей.

В начале 2000-х, по данным издания, Кривоногих вошла в капитал нескольких компаний, в том числе петербургского банка «Россия». «Проект» ознакомился с документами, из которых следует, что она начала там работать как минимум в 2001 году. Тогда же она создала фирму «Релакс», на которую записали ее долю в банке, однако когда произошло последнее событие — неясно.

После начала президентства Путина в «Россию» стали поступать активы «Газпрома», отмечает «Проект». Сначала была фактическая приватизация страховой группы «Согаз», принадлежавшей «Газпрому», а затем — управляющая компания «Лидер», через которую «Россия» стала совладельцем еще двух активов госкомпании — Газпромбанка и пенсионного фонда «Газфонд», уточняет издание. Сейчас активы «России» составляют более триллиона рублей, она входит в двадцатку крупнейших банков страны.

Помимо этого, в 2014 году банк «попал под санкции из-за близости к Путину», «Проект» отмечает, что российский лидер тут же его поддержал.

Кривоногих также принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленобласти, 75% акций компании «Озон», доля в компании «Профит», которой принадлежит здание «Ленинград центра» в Таврическом саду, пишет издание.

Получить комментарий самой Кривоногих «Проекту» не удалось.