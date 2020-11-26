 

Китайские ученые хотят проверить, является ли Луна частью Земли

26.11.2020, 4:26, Новости дня

Одной из главных задач китайской лунной миссии станет проверка теории о том, что Земля и Луна когда-то были единым космическим телом. Об этом сообщили в Институте Космических исследований РАН.

Об этой гипотезе давно известно, но проверить ее пока не представлялось возможным, говорят ученые. Согласно данной версии, очень давно в Землю врезалось постороннее космическое тело, которое оторвало часть материи и вывело ее на орбиту. Впоследствии из нее собрался спутник, который сегодня мы знаем под названием Луна.

Китайцы при помощи своего беспилотного аппарата, который уже вылетел на Луну, соберут достаточно материала, что позволит подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Впрочем, у миссии есть и другие задачи.



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