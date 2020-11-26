В Америке создана сверхбыстрая камера для поиска экзопланет

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26.11.2020, 4:26, Новости дня

Даже самые большие экзопланеты можно заметить только при помощи очень мощных телескопов. А сфотографировать их – это сверхсложная задача.

Это же не звезды, они гораздо меньше, поясняют ученые. Но расположены они за много световых лет от Земли. Сделать фото такого объекта трудно, так как наша атмосфера движением воздушных потоков постоянно меняет фокус.

Чтобы решить задачу, специалисты из Калифорнийского университета создали сверхбыструю камеру. Это мощный фотоаппарат с очень маленькой выдержкой, поясняют ученые. С его помощью исследователи надеются получить изображения экзопланет. Напомним, что за последние годы астрономы обнаружили в космосе более четырех тысяч экзопланет, на которых теоретически может быть жизнь.



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