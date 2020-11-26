Шнуров в стихах раскритиковал идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января
26.11.2020, 4:14, Новости дня
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров резко отреагировал на инициативу проекта «Трезвая Россия» запретить продавать алкоголь 1 и 2 января.
«Спасибо Думе за наводку!
В гастрономической сети,
С одиннадцати, утром водку,
Не то что после десяти,
*** (употребил), как раз перед работой!
Зачем мне портить выходной?
Пью в понедельник, не в субботу,
И в воскресенье ни одной!
Бухнул с утра литруху резво,
Иду, закусочку жуя!
По праздникам хожу я трезвый,
Здоровья стало *** (много)!
И чтоб врачи там ни *** (говорили),
Не нужен мне спортивный зал!
В предновогоднюю неделю
Я лыка, ***, не вязал.
Да, на себе жена несла,
Меня до нашего, до крова.
Зато уж с первого числа,
Не пью совсем, аж до второго», – написал артист в своем Instagram-аккаунте.
Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин, нет смысла запрещать продажу алкоголя 1 и 2 января, так как это лишь спровоцирует больше нарушений. По его словам, те, кто захотят выпить в эти дни, просто могут закупиться крепкими напитками заранее.
Ранее Шнуров опубликовал ироничное стихотворение о Юрии Лозе, которого назвал «вездесущим специалистом» в ответ на комментарий певца по поводу «необходимости украинского народа изолироваться от россиян». До этого Лоза высказался о поэтическом баттле Шнурова и балерины Анастасии Волочковой.
Также Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат. После чего балерина ответила ему несколькими строками.
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