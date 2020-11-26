Шнуров в стихах раскритиковал идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января

26.11.2020, 4:14, Новости дня

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров резко отреагировал на инициативу проекта «Трезвая Россия» запретить продавать алкоголь 1 и 2 января.

«Спасибо Думе за наводку!

В гастрономической сети,

С одиннадцати, утром водку,

Не то что после десяти,

*** (употребил), как раз перед работой!

Зачем мне портить выходной?

Пью в понедельник, не в субботу,

И в воскресенье ни одной!

Бухнул с утра литруху резво,

Иду, закусочку жуя!

По праздникам хожу я трезвый,

Здоровья стало *** (много)!

И чтоб врачи там ни *** (говорили),

Не нужен мне спортивный зал!

В предновогоднюю неделю

Я лыка, ***, не вязал.

Да, на себе жена несла,

Меня до нашего, до крова.

Зато уж с первого числа,

Не пью совсем, аж до второго», – написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин, нет смысла запрещать продажу алкоголя 1 и 2 января, так как это лишь спровоцирует больше нарушений. По его словам, те, кто захотят выпить в эти дни, просто могут закупиться крепкими напитками заранее.

Ранее Шнуров опубликовал ироничное стихотворение о Юрии Лозе, которого назвал «вездесущим специалистом» в ответ на комментарий певца по поводу «необходимости украинского народа изолироваться от россиян». До этого Лоза высказался о поэтическом баттле Шнурова и балерины Анастасии Волочковой.

Также Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат. После чего балерина ответила ему несколькими строками.