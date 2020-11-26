 

Турция анонсировала испытания российской вакцины от COVID-19

26.11.2020, 4:14, Новости дня

Турция намерена в ближайшее время приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«С [российской] вакциной была такая ситуация, когда требовалось завершение токсикологических исследований. В ближайшее время начнутся соответствующие испытания в лаборатории нашего министерства. Таким образом, [после этого] станет возможным перейти к третьей фазе испытаний», – цитирует ТАСС министра здравоохранения Турции.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса. Он также сообщил, что Турция планирует начать применять импортную вакцину от коронавируса в конце 2020 года.

В ноябре пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что глава минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Google закрывает сервис Expeditions

27.08 / Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Беларуси

05.08 / Администрацию морпортов в Бейруте уничтожило взрывом, в МИД Украины не могут подтвердить информацию об украинских кораблях в порту

29.06 / Мнения: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

03.08 / Газпром отреагировал на польский штраф за «Северный поток – 2»

30.10 / У совершившего нападение в Ницце нашли нож, Коран и два телефона

28.06 / Бутина объяснила разницу проведения электоральных процедур в РФ и США

24.07 / Мел Гибсон переболел коронавирусом

23.07 / В Роскосмосе анонсировали создание глобального поля контроля беспилотников

24.07 / Политолог: В Хабаровском крае нет сепаратистских настроений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска