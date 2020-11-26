Появились сообщения об экстренной госпитализации Светланы Светличной

26.11.2020, 4:14, Новости дня

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом, сообщил осведомленный источник.

По предварительной информации, Светличная пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Подробности о состоянии артистки уточняются, сообщил «Пятый канал».

В поздравлении заслуженной артистки РСФСР в связи с юбилеем российский лидер Владимир Путин отмечал, что с именем Светличной, с яркими, талантливыми, всегда узнаваемыми работами связаны замечательные страницы истории отечественного кинематографа, а многие фильмы с участием актрисы стали подлинными шедеврами и по праву пользуются непреходящей любовью зрителей.

Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Также играла в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.