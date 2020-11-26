Мнение: Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха

26.11.2020, 3:56, Разное

1. Сенат Франции большинством голосов проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство Франции официально признать Карабах.

2. МИД Франции заявил, что было бы нежелательно признавать Карабах, так как это не пойдет на пользу Армении, да и вообще, никто не признал Карабах, почему Франция должна быть первой?

3. Администрация Алиева назвала принятую резолюцию обыкновенной бумажкой, которая ничего не стоит. В Армении само собой приветствовали принятие такой резолюции, так как она ближе всего подводит Карабах к международной легализации.

В целом, вопрос заключается в том, додавят ли лоббисты признания Карабаха данное решение через правительство и сопротивление МИД Франции.

В случае успеха, Франция теряет свои позиции в переговорном формате в рамках ОБСЕ, но с другой стороны это такой себе способ подорвать усилия Москвы по урегулированию в Закавказье и заодно показать фигу Турции, отношения с которой стремительно деградируют.