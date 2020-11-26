Ученые назвали самую непригодную к жизни планету

26.11.2020, 3:32, Новости дня

Представьте, что с неба вместо капель воды падают камни, по руслу рек течет расплавленная лава, а скорость ветра в порывах достигает пяти тысяч километров в час. Именно такие условия на планете K2-141b, говорят ученые из Йоркского университета.

Небесное тело расположено относительно недалеко от Земли – всего в 200 световых годах. Если планеты, на которых возможна жизнь, получают приставку «экзо», то в данном случае больше бы подошло «антиэкзо».

Это самое ужасное место, где никакие живые организмы не выжили бы, отмечают ученые. Планету с более неблагоприятными условиями астрономы пока не обнаружили в космосе. K2-141b можно считать эталоном экстремальности. Однако именно такие условия могут, в конце концов, так изменить поверхность небесного тела и его атмосферу, что там действительно начнут развиваться живые организмы.