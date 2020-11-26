Компания Eluktronics анонсировала выпуск трех новых моделей ноутбуков

26.11.2020, 3:32, Новости дня

Представители компании Eluktronics озвучили планы по выпуску трех моделей ноутбуков под одноименным брендом. По их словам, основной особенностью данных устройств станут экраны с улучшенным изображением.

Так, разрешение картинки составит 1440 пикселей, а частота обновления кадров достигнет 165 Гц. При этом ноутбуки нельзя причислить к премиальному ценовому классу. Их рекомендованная стоимость в розницу – от 2199 до 2299 американских долларов.

Разработчик также озвучил некоторые технические характеристики. Ноутбуки созданы на базе процессоров Intel Core i7-10870H. В них установят видеокарты Nvidia RTX 2070 Super. Объем оперативной памяти составит по 16Гб, а SSD будет равен 1 Тб. На рынке можно сейчас найти ноутбуки по цене долларов на 50 меньше, но с худшими параметрами, отмечают эксперты.