Мнение: Неудовольствие

26.11.2020, 3:06, Разное

Сенат Франции призвал признать независимость Нагорного Карабаха. Армения приветствовала, Азербайджан назвал это провокацией, но ничего на самом деле не произошло. Обещать не значит жениться, признание — прерогатива правительства, Сенат в данном случае не уполномочен.

В реальности это выражение крайнего неудовольствия политикой Турции и в определенном смысле легкая угроза на случай признания Азербайджаном независимости Северного Кипра, чего теперь Эрдоган вправе вежливо попросить брата Алиева. И отказать в этой просьбе Баку будет не так просто.

Впрочем, пока резолюция Сената Франции – это что-то типа помидорной войны Путина. Не очень внятно и очень бесполезно. Скорее, легкое самовнушение о собственной значимости.