Мнение: Умер Марадона

26.11.2020, 3:02, Разное

Еще одна новость в стиле "2020-й год".

На 61-м году жизни умер Диего Марадона. Говорят, от последствий операции на головной мозге. Сердце не выдержало и остановилось.

Так бы конечно еще мог жить и жить, но он конечно сам изрядно подорвал свое здоровье за десятилетия не самого здорового образа жизни.

Чем запомнился Марадона?

1. Само собой, как яркий футболист, ставший одним из символов футбола 80-90х годов. Помнится, первый чемпионат мира 1990-го года в Италии, был первым большим футбольным турниром, который я смотрел. И там, невзрачную Аргентину до финала проигранному немцам, аргентинцев тащили Марадона и вратарь Гойкоэчеа. Но пик Марадоны все же пришелся на 80-е, когда он привел Аргентину к званию чемпионов мира. Ну и конечно чемпионат мира 1986-го года сделал многое для формирования легенды о Марадоне – чемпионское звание, великолепный гол англичанам после прохода с центра поля и гол забитый все тем же англичанам рукой, который с подачи Марадоны начали называть "рукой бога". Тут стоит учитывать контекст – Аргентина за 4 года до этого проиграла Британии войну за Фолкленды и та громкая победа над англичанами, воспринималась в такой футбольной стране как Аргентина, как часть процесса изживания национального поражения, что сделало Марадону кумиром нации.

2. Истории с наркотиками и разгульным образом жизни контрастировали с его образом великого спортсмена и скорее всего помешали добиться еще больших спортивных высот, да и на постфутбольную жизнь Марадоны они оказали немалое влияние. Кроме того, они явно сказались на его здоровье, в результате чего Марадона уже после 40 имел постоянные проблемы с здоровьем и периодически ездил лечиться на Кубу, где по его мнению была лучшая медицина в западном полушарии, за что его в правой прессе постоянно обвиняли в подыгрывании Кастро и пропаганде социализма.

3. Марадона был большим другом социалистических правительств Южной Америки, часто бывая на Кубе и Венесуэле, всячески подчеркивая дружбу с Фиделем Кастро и Уго Чавесом. Марадона не был таким уж небывалым критиком американского империализма, но порой делал весьма смелые для своего статуса селебрити заявления. Доводилось также читать мнения латиноамериканских товарищей, что несмотря на то, что сам Марадона не был социалистом, но его дружба с Чавесом и Кастро, немало людей привела к формированию левых убеждений.

4. Его карьера футбольного тренера была относительно недолгой и запомнилось яркой катастрофой сборной Аргентины, проигравшей немцам 0-4 в 2010-м году.

Его сборная Аргентины отличалась крайне разухабистым и авантюрным стилем игры, так что итоговое фиаско в мире торжествующего футбольного прагматизма было не удивительным.

В целом, весьма яркая и противоречивая личность, которая в целом оставила больше позитивных впечатлений о себе, нежели плохих.

Мир праху.