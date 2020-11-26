Мнение: О новостях строительства цифрового концлагеря

26.11.2020, 3:00, Разное

Не столько под влиянием, сколько под предлогом борьбы с пандемией CoVID-19 власти продвигают невиданные прежде механизмы полного контроля над собственными гражданами, основанные на самых современных достижениях IT-технологий. Весенний опыт с внедрением цифровых пропусков был признан удачным и пригодным для расширения. Но теперь уже речь идёт не столько о регламентации каких-то действий всех и каждого посредством QR-кодов, сколько о переходе к тотальному и системному сбору информации о каждом. Решительные шаги к этому сделали Южная Корея и Китай, теперь дошёл черёд и до России.

В авангарде, как обычно, российская #столица.

Мэрия Москвы заказала разработку информационной системы, которая будет собирать детальный «цифровой профиль» жителей города, включая данные о болезнях, долгах и «лояльности». Соответствующий тендер на расширение возможностей «информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности», или «ИС СТАТС» Департамент информационных технологий Москвы объявил 20 ноября. Начальная цена работ составляет 280 млн рублей. Да, это не запредельно много, но тут лиха беда начало.

Система мониторинга изначально задумывалась с общественно полезной целью – для анализа активности пользователей портала mos.ru, чтобы повысить качество госуслуг. Теперь она будет доработана и превратится в инструмент «непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы». Предполагается, что к ней добавятся возможности обработки и загрузки информации из новых источников – о действующих разрешениях и ограничениях, оплате услуг и штрафов. Будет отслеживаться также «лояльность», участие в событиях, нарушения и задолженности. Кроме того, новый программный модуль «обогащения данных» должен будет обеспечивать «сопоставление и привязку» уже имеющихся базовых профилей москвичей с данными Wi-Fi сессий в общественном транспорте, разрешений в части доступа к территории или объектам, обращений и результатов соцопросов на mos.ru по вопросам здравоохранения, образования, ЖКХ и работы общественного транспорта, а также обращений, связанных с личным автотранспортом и участием в городских событиях.

По сути, власти будут пытаться строить цифровой профиль граждан вплоть до того, у кого какая домашняя станция метро, рабочая станция, кто как как часто заходит в метрополитен и наземный транспорт, где часто бывает, какие бары посещает (вот он и всплывает – QR-код!) и так далее.

В документации подчёркивается, что все собираемые данные являются обезличенными и привязываются к уникальному идентификатору профиля, не содержащему такие данные как ФИО или место рождения. Но все якобы обезличенные данные в принципе можно соотнести с конкретным лицом, например, по базе номеров сотовых телефонов или даже по базе цифровых пропусков. То есть, если у кого-то имеется под рукой база, в которой определённый номер сопоставлен с конкретным идентифицированным лицом, обезличенные данные легко превращаются в персональные.

А вскоре такая персонализация станет ещё более лёгкой. В июне 2020 года российский президент Владимир #Путин подписал закон о создании единого реестра населения. В эту государственную БД попадут, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; вся информация из системы госуслуг и ЗАГСов; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (в том числе номера дипломов, аттестатов и т.д.). Эти сведения будут использоваться в экономическом планировании, для статистики, проведения выборов, а также в целях «защиты основ конституционного строя и нравственности» россиян. Последнее намекает, что будет работать некий механизм связывания интернет-активности пользователей с их персональными данными из этой базы.

Но это лишь первый этап. Имеются сведения, что российские власти ведут переговоры с Китаем о покупке технологий цифровой слежки за населением, которые он уже активно внедряет у себя в стране. Они основаны на достижениях искусственного интеллекта и системах распознавания лиц. Уже сейчас в КНР сотни миллионов камер, размещённых по всей стране, позволяют идентифицировать и отследить перемещения практически любого, кто попал в их объективы. С развитием вычислительных мощностей это можно будет делать в режиме реального времени. А затем уже и управлять через смартфон некоторыми действиями его владельца. Например, теоретически возможно, вмешавшись извне в работу навигатора на смартфоне, привести его обладателя в определённую точку города.

В любом случае, с приватностью и неприкосновенностью частной жизни можно будет распрощаться уже скоро. И проблема даже не в том, что нечто лишнее узнает государство. А в том, что сведения из его хранилищ данных могут утечь на сторону. Как оно и происходит уже сейчас – ведь берут же откуда-то псевдобанковские колл-центры сведения о ФИО конкретных обладателей телефонных номеров – и это едва ли БД самих сотовых операторов, поскольку мошенники угадывают имя-отчество даже у тех, чьи телефоны оформлены на других лиц.

В общем, здравствуй дивный новый «цифровой концлагерь»!

А вы государству российскому доверяете в вопросах кибербезопасности?