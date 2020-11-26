Мэром Львова избран действующий городской голова Садовый

26.11.2020, 2:44, Новости дня

Во втором туре выборов мэра Львова победу одержал нынешний городской голова Андрей Садовый. Об этом изданию “Твоє місто” сообщил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

Согласно официальным результатам городской избирательной комиссии, Садовый набрал 62,25% голосов. Его конкурент от “Европейской солидарности” Олег Синютка получил 37,75% голосов избирателей.

Разрыв между кандидатами составил 24,5%.

В своем Telegram-канале Садовый сообщил, что подождет пять дней, которые дают на обжалование результатов выборов, после этого вместе с депутатами примет присягу на торжественной сессии горсовета.

“Впереди много работы. Должны вместе разработать стратегию развития нашей общины на следующие пять лет”, – заявил он.

Накануне во Львовском городском совете прошло первое заседание нового созыва, на котором депутаты приняли присягу. Садовый на брифинге раскритиковал факт проведения сессии горсовета до объявления итогов выборов мэра города.

В первом туре, который состоялся 25 октября, Садовый набрал 39,96% голосов, а Синютка – 31,03%.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.