Сын Марадоны попал в реанимацию

26.11.2020, 2:44, Новости дня

Сын аргентинского футболиста Диего Марадоны, итальянский футболист Диего Синагра находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом 25 ноября сообщил журналист Танкреди Палмьери на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что о смерти отца Синагра узнал от журналиста.

“К сожалению, известный телеведущий из “желтой” прессы, пытался пообщаться с ним по телефону, чтобы узнать его реакцию. Именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца”, – сообщил Палмьери.

По его словам, 34-летнего футболиста перевели в реанимационное отделение.

Легенда аргентинского футбола Марадона скончался утром 25 ноября.

В начале ноября он перенес срочную операцию на головном мозге – футболисту удалили субдуральную гематому (это скопление крови в пространстве между твердой мозговой и паутинной оболочками мозга, СМИ писали, что это состояние может привести к судорогам или эпилепсии). Личный врач Марадоны говорил, что операцию он перенес “очень хорошо”.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют “Рука Бога”: он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1.