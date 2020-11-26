 

Полиция Германии провела рейд в деле нелегальных работников. Среди них были женщины-украинки

26.11.2020, 2:44, Новости дня

Федеральная полиция Германии вместе с сотрудниками таможенной службы провела 25 ноября спецоперацию по всей стране против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах. В пресс-службе федеральной полиции рассказали, что к операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях.

Одновременно с обысками на территории Германии следственные действия в отношении трех главных подозреваемых в рамках правовой помощи провела прокуратура Польши.

Основанием для рейда стало расследование дела против трех граждан Польши и связанного с ними 71 человека на территории Германии. Их подозревают в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве, лишении и хищении заработной платы.

“Федеральная полиция около трех лет назад стала все больше узнавать о людях из Украины, которые во время своего предполагаемого туристического пребывания в Германии стали нелегально устраиваться на работу в сфере ухода на дому от имени и за счет польских компаний”, – рассказали в немецкой полиции.

Официального разрешения на работу в Германии им не давали. Всего полиция расследует почти 1400 дел по  нелегальному проживанию в Германии. В основном в них фигурируют женщины из Украины.

Как правило, украинских работников вербуют польские фирмы в Украине, после чего их услуги предлагают немецким заказчикам, сказано в сообщении.

Во время следственных действий полиция изъяла носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около €60 тыс наличными и одного килограмма золота стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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