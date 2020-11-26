Установлено, какое разрешение получит экран Xiaomi Mi 11 Pro

26.11.2020, 2:38, Новости дня

Эксперты проанализировали технические характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Pro и установили, что теоретически возможно достичь разрешения экрана 3200х1440 пикселей.

Такие параметры содержатся в новой прошивке MIUI 12, отмечают специалисты. Она предназначена для установки на целый ряд смартфонов Xiaomi. Но только вышеуказанная модель позволяет настроить такое качество.

В остальных случаях использовать весь потенциал программного обеспечения никак не удастся, говорят специалисты. Они почти уверены, что смартфоны при попытках улучшить картинку будут автоматически переходить в более экономный режим. При этом максимум разрешения составит 2400х1080 пикселей. Кроме того, флагманская модель сможет поддерживать частоту обновления картинки 120 Гц.