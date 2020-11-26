 

Производительность процессора Ryzen 5000 вырастет на 10%

26.11.2020, 2:38, Новости дня

Озвучены планы компании AMD по увеличению производительности процессоров Ryzen 5000. Как сообщил разработчик, их собираются разогнать еще на 10%.

Для этого специалисты компании создали специальный инструмент, благодаря которому можно увеличивать мощность устройства. Он позволяет наращивать частоту и напряжение, но при этом снижает температуру.

Данная технология получила название Curve Optimization, отмечают представители компании AMD. Пользователи смогут испытать ее на собственных гаджетах, если приобретут Ryzen 5000 в версии AGESA 1180. Как поясняют у производителя, изначально технология создавалась исключительно для контроля напряжения. О возможности дополнительных усовершенствований процессора догадались позже.



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