Названо число свободных коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье

26.11.2020, 2:26, Новости дня

Порядка шести тысяч из 19 тысяч коек для пациентов с коронавирусом остаются в Московской области свободными, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Порядка шести тысяч коек остаются свободными. Всего 19 [тысяч коек], 12-12,5 тыс. [пациентов с коронавирусом] у нас находятся в госпиталях», – сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Он также сообщил, что всего 90 пунктов для вакцинации от коронавируса планируют открыть в Подмосковье, уже готовы 18 из них.

«У нас больше 100 красных зон, там работают порядка восьми тысяч врачей. Всего медицинского персонала в ковиде работает 30 тысяч», – отметил губернатор.

За минувшие сутки в РФ выявлено 23 тыс. 675 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4685, Санкт-Петербурге – 3421, Московской области – 1005.