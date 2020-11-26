 

Правительство ФРГ отказалось раскрыть детали дела Навального немецким депутатам

26.11.2020, 2:26, Новости дня

В правительстве Германии отказались сообщить депутатам парламентской фракции «Альтернатива для Германии» точный состав яда, якобы примененного в инциденте с россиянином Алексеем Навальным.

В ответ на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии» в правительстве Германии заявили, что точный состав яда, якобы примененного в инциденте с Навальным, не разглашают из-за «высокого риска распространения». При этом в кабмине ФРГ утверждают, что в инциденте с Навальным якобы присутствуют и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок», помимо бутылки с водой, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Берлин за неприемлемое поведение в ситуации вокруг Навального и нарушение международных обязательств. В МИД РФ неоднократно призывали Германию отказаться от «бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию», чтобы прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.

Отношения Москвы и Берлина ухудшились на фоне дела об «отравлении» российского блогера. ОЗХО утверждает, что в анализах Навального якобы было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок». При этом информацию об инциденте скрывают как власти Германии, так и сами участники этой истории. Между тем европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

В Кремле многократно подчеркивали, что РФ готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечали, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Вопреки этому Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института. РФ ввела ответные санкции.



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