Гармаш: Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже дипломатичного Кравчука

26.11.2020, 1:50, Новости дня

Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!

Простая и понятная, казалось бы, вещь – если [представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей] Украины не являются членами трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ документ, поданный этим не членом? Тем более, что в минском Комплексе мер, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции [представителей] ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать. Ничего другого относительно политического урегулирования там нет.

Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры российской делегацией.

При этом все решения, наработанные в ТКГ, будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от не члена, который не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений? Более того, эти не члены заинтересованы в том, чтобы конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, они “министры” и “полпреды”, а кем они будут в случае его окончания? Мелкими клерками в России?

В конце концов, мы же готовим документы, мирные планы не для того, чтобы они были, а чтобы выполнялись, чтобы работали, чтобы конфликт действительно прекратился. Но тогда снова становится актуальным вопрос о легитимности субъектов и процесса подготовки этих документов, а также ответственности за их выполнение. А какая ответственность у не субъекта?

Казалось бы, если Россия заинтересована в разрешении конфликта, а не просто в субъективизации ОРДЛО или обвинениях Украины в срыве договоренностей, она официально направляет этот мирный план от своего имени как участника ТКГ– и процесс пошел! Независимо от того, нравится нам этот план или нет, мы были бы вынуждены с ним работать – переговоры есть переговоры. И нам совершенно не важно, где его подготовили: на оккупированной территории, в Москве или Северной Корее, например. Нам важно, чтобы был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение.

Но у Москвы своя логика. Сегодня на ТКГ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или подать план ОРДЛО от имени российской делегации [глава делегации РФ Борис] Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может… Отсмеялись? Можно продолжать? Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то очевидно, что все эти “дорожные карты” рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию марионеток и понижение роли “Нормандской четверки”, в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно.

К сожалению, вынужден отметить, что на мой субъективный взгляд, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора. Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и на заседаниях ТКГ. Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя тремя буквами [“Л/ДНР”] или “республиками”, – речь об элементарном уважении, когда первый президент Украины поднимает руку, чтобы высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, он просто включает микрофон и говорит…

Нас, представителей ОРДЛО от Украины, ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией не членов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие “трехсторонней контактной группы” ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе.

Я не жалуюсь, а описываю ситуацию, которая, по-моему, движется к тому, что Украине придется менять тактику переговоров в минском процессе. Если мы не хотим еще шесть лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченному московским циркулем, нам придется что-то менять. А мы не хотим. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации. Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора