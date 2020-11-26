Кабмин сменил исполняющего обязанности главы Госфискальной службы

26.11.2020, 1:50, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 25 ноября назначил врио главы Государственной фискальной службы (ГФС) Дмитрия Сосиновича, говорится в распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства.

Сергей Солодченко, который занимает этот пост с февраля, написал в Facebook, что остается работать в ведомстве на должности первого заместителя главы ГФС.

https://www.facebook.com/s.solodchenko/posts/190155829365768

Постановление о временном возложении на него этих обязанностей признали утратившим силу, уточнил в Facebook представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/434936867899291

Сосинович занимал должность начальника управления противодействия экономическим правонарушениям Главного управления ГФС в Житомирской области, до этого был первым заместителем начальника – начальником оперативного управления Госналоговой инспекции в Центральном районе Николаева, и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Николаевской области.