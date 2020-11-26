 

В России коммунальщики посыпали дорогу купленным родителями песком с детской площадки

26.11.2020, 1:50, Новости дня

В России коммунальщики из города Белоусово (Калужская область) после ледяного дождя посыпали дорогу песком с детской площадки. Об этом 24 ноября сообщило “РИА Новости”.

По информации агентства, песок, который вывезли коммунальные службы, родители купили на собственные средства.

Глава администрации города Дмитрий Лексунин заявил, что новый песок завезут, на него уже есть соответствующие талоны. Он анонсировал завоз песка весной 2021 года, так как дети зимой в песочнице не играют.

“ФедералПресс” на странице в Facebook сообщил, что песок с детской площадки использовали по распоряжению администрации района.

https://www.facebook.com/federalpress/photos/a.238621299494264/3645890825433944/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Дипломат Кшиштоф Краевский может стать послом Польши в России

18.09 / Euronews – виновными в катастрофах Boeing 737 Max объявили инженеров-разработчиков

15.09 / Эксперт: Отставка Сараджа запустит процесс мирного урегулирования в Ливии

17.07 / СБУ на границе с Россией изъяла у ветерана спецназа КГБ 50 медалей «75 лет Великой Победы»

02.10 / Без России не обойтись — польский эксперт рассказала о проблемах Запада на «белорусском фронте»

09.07 / Путин поручил восстановить численность работающих россиян

10.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

04.09 / Зеленский решил выступить в ГА ООН

26.11 / Бывший муж Тереховой умер от COVID-19

23.07 / Дегтярев поблагодарил хабаровских медиков за работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска