 

Мнение: Сенат подстрекателей…

26.11.2020, 1:20, Разное

Сенат Франции потребовал от правительства признать Нагорно-Карабахскую Республику.

305 сенаторов из 348 проголосовали «За» принятие резолюции, внесенной лидером оппозиционной правой фракции «Республиканцы» Брюно Ретайо.

Который за неделю до голосования заявил: «Почти двадцать лет назад Франция первой из всех стран мира признала геноцид армян. И мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, осуждающую действия Эрдогана, требующую проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, и главное – признания Нагорного Карабаха».

Кроме требования признания Нагорно-Карабахской республики сенат Франции призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, «захваченных в результате военных операций», проводившихся с 27 сентября. Кроме того, резолюция призывает к восстановлению границ, определенных в 1994 году, и обеспечению безопасности армянского населения.

Недоумеваю, французский Сенат потребовал от правительства Франции сделать то, на что даже Армения не решилась – признания Нагорно-Карабахской республики.   Вообще-то это называется провокацией и подстрекательством.

Представляю, какой поднимется шум во Франции, если кто-нибудь в мире потребует признания независимости, например, Корсики…

На симке:  зал заседаний Сената Франции, фото  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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