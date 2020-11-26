Мнение: Сенат подстрекателей…
26.11.2020, 1:20, Разное
Сенат Франции потребовал от правительства признать Нагорно-Карабахскую Республику.
305 сенаторов из 348 проголосовали «За» принятие резолюции, внесенной лидером оппозиционной правой фракции «Республиканцы» Брюно Ретайо.
Который за неделю до голосования заявил: «Почти двадцать лет назад Франция первой из всех стран мира признала геноцид армян. И мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, осуждающую действия Эрдогана, требующую проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, и главное – признания Нагорного Карабаха».
Кроме требования признания Нагорно-Карабахской республики сенат Франции призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, «захваченных в результате военных операций», проводившихся с 27 сентября. Кроме того, резолюция призывает к восстановлению границ, определенных в 1994 году, и обеспечению безопасности армянского населения.
Недоумеваю, французский Сенат потребовал от правительства Франции сделать то, на что даже Армения не решилась – признания Нагорно-Карабахской республики. Вообще-то это называется провокацией и подстрекательством.
Представляю, какой поднимется шум во Франции, если кто-нибудь в мире потребует признания независимости, например, Корсики…
На симке: зал заседаний Сената Франции, фото отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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