В Минздраве сообщили, сколько государство тратит на лечение одного пациента с COVID-19

26.11.2020, 0:56, Новости дня

Государство передает больницам до 45 тыс. грн на лечение каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, видео беседы обнародовали в YouTube-канале журналиста 25 ноября.

“То, что мы платим нашим больницам – от 13 до 45 тыс. за лечение одного больного в зависимости от его состояния – или он в обычной палате находится, или в реанимации”, – заявил он.

Министр не уточнил, сколько платят сами пациенты, но добавил, что Минздрав фиксирует “когда начинают абсолютно безосновательно писать какие-то списки людям идти и покупать какие-то лекарственные средства”.

“Это недопустимая вещь”, – возмутился Степанов.

Директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко рассказывала LIGA.net в октябре, что в перечень бесплатных услуг по лечению COVID-19 в стационаре входит:

тестирование на COVID-19;

медпомощь, лабораторные и инструментальные исследования (в том числе КТ, рентген);

кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к аппарату ИВЛ или ЭКМО (насыщения крови кислородом) при необходимости;

медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;

консультации врачей других специальностей;

питание и пребывание в стационаре.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.