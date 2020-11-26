 

В Минздраве сообщили, сколько государство тратит на лечение одного пациента с COVID-19

26.11.2020, 0:56, Новости дня

Государство передает больницам до 45 тыс. грн на лечение каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, видео беседы обнародовали в YouTube-канале журналиста 25 ноября. 

“То, что мы платим нашим больницам – от 13 до 45 тыс. за лечение одного больного в зависимости от его состояния – или он в обычной палате находится, или в реанимации”, – заявил он. 

Министр не уточнил, сколько платят сами пациенты, но добавил, что Минздрав фиксирует “когда начинают абсолютно безосновательно писать какие-то списки людям идти и покупать какие-то лекарственные средства”.

“Это недопустимая вещь”, – возмутился Степанов. 

Директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко рассказывала LIGA.net в октябре, что в перечень бесплатных услуг по лечению COVID-19 в стационаре входит: 

тестирование на COVID-19;
медпомощь, лабораторные и инструментальные исследования (в том числе КТ, рентген);
кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к аппарату ИВЛ или ЭКМО (насыщения крови кислородом) при необходимости;
медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;
консультации врачей других специальностей;
питание и пребывание в стационаре.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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