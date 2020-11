Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

26.11.2020, 0:56, Новости дня

Украина и карибская страна Сент-Винсент и Гренадины подписали соглашение о безвизовом режиме. Страна входит в Содружество наций и возглавляется королевой Великобритании. Об этом 25 ноября сообщил Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

“Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсент и Гренадины Великобритании Ценио Льюисом мы запустили режим безвиза. Шаг за шагом и все страны Содружества будут безвизовыми для украинцев”, – заявил он.

По его словам, отношения стран развиваются рекордно быстро – в сентябре 2019 года только установили дипотношения, а уже договорились о безвизе.

And today with H.E. Mr. Cenio Lewis, High Commissioner of SVG to the UK (@svghighcom) we launched #visafree regime. Step-by-step and all the #Commonwealth nations gonna be visa-free for Ukrainians. Looking at you, #Australia, #Canada and #UK pic.twitter.com/4iIqrcMtwN

Ранее граждане Украины без виз могли посещать 129 стран мира.

Содружество наций является добровольным объединением стран. Помимо Великобритании, в него входит большинство бывших британских доминионов и колоний. Всего в содружество входят 52 государства.

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран.