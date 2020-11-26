В NASA сняли ролик об изменении климата на Земле

26.11.2020, 0:50, Новости дня

Сотрудники космического агентства NASA продемонстрировали видеоролик, в котором за несколько минут показано, как изменились условия жизни на Земле за последние два десятилетия.

Речь идет не о техническом прогрессе, а о глобальном потеплении, уточняют специалисты. В частности, на видеокадрах можно заметить, насколько уменьшилась площадь ледников на полюсах планеты, а также – насколько сократилась площадь лесов. Отдельной темой в ролике проходит судьба фитопланктона, живущего в океане и также обеспечивающего «дыхание» Земли.

Как пояснили авторы ролика, материал собран при помощи спутниковых снимков. Специалисты надеются, что представленные кадры поспособствуют формированию экологического сознания у множества людей.