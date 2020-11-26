Американцы решили создать тихий дрон с ионным двигателем

26.11.2020, 0:50, Новости дня

Разработчики из Флориды (США) пообещали к началу следующего года создать дрон нового поколения, который будет летать благодаря ионным двигателям. Прототип еще должен пройти испытания.

Идея состоит в том, чтобы отказаться от пропеллеров и турбин в летательном аппарате. Потоки воздуха создадут ионные агрегаты. При этом уровень шума от БПЛА не превысит 7 Дб. Это даже тише, чем легкий шелест листьев, поясняют специалисты.

Двигатель работает по технологии Air Tantrum. Частицы воздуха ионизируются, притягиваются к противоположно заряженным и создают направленный поток так же, как в турбине. Только здесь нет ни камеры сгорания, ни вращающихся деталей. Это первый случай, когда ионный двигатель разрабатывают для небольшого аппарата, отмечают эксперты.