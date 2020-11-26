Описаны последние часы жизни Марадоны

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26.11.2020, 0:38, Новости дня

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался на глазах психолога, психиатра и медсестры.

Как пишут аргентинские газеты, утром Марадона проснулся в доме в районе Сан-Андрес Буэнос-Айреса, куда его перевели из больницы, где ему сделали операцию по удалению гематомы на голове. Он «прошел после пробуждения несколько шагов, как обычно, а потом снова лег отдохнуть». Все это происходило на глазах психолога, психиатра и медсестры, которые следили за его выздоровлением. Однако в полдень, когда они подошли, чтобы дать ему лекарство, футболист уже не отвечал. Четыре машины скорой помощи быстро подъехали к частной территории, но оказалось слишком поздно, передает «Комсомольская правда».

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Марадона признан лучшим футболистом XX века. Лучший футболист в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов назвал Марадону гениальным игроком. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной аргентинца. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что «прощается с другом, а мир прощается с вечным гением».



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