 

Байден заявил о начале процесса передачи власти новой администрации

26.11.2020, 0:38, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась.

«Да, она (передача власти) уже началась… Думаю, мы не так сильно отстанем, как думали на этот счет в прошлом», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

«С нами немедленно связалась команда по нацбезопасности, и вообще по всему спектру [работы американской администрации]. Мы уже работаем над тем, как получить ежедневные президентские брифинги, над тем, чтобы направить в Белый дом команду по коронавирусу», – сообщил Байден в интервью MSNBC.

Под его словам, федеральные власти общаются с ним «искренне». «Они искренно обратились к нам, не было каких-то уязвленных чувств, и я не думаю, что они будут», – сказал кандидат в президенты США от Демократической партии.

При этом Байден отметил, что президент США Дональд Трамп с ним не связывался. «Насколько я понимаю, шеф его аппарата разговаривал с шефом моего аппарата, но от самого президента Трампа никаких вестей не было», – сказал кандидат в президенты США.

Во вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов. В тот же день глава Белого дома пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

В минувшее воскресенье предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд США. По словам главы американской администрации, следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, поданных в ходе прошедших президентских выборов. Трамп также заявил о серьезном нарушении Конституции США в ходе выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.



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