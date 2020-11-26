Мнение: Письмо: “Любовь всей его жизни”

26.11.2020, 0:34, Разное

Эта автор хотя бы не рапан.

Девушки, у которых границы более-менее, вы тоже пишите. А то пишут в основном такие, которые позорят женский род.

anna_grown_up

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Мне 35. Есть ребёнок 10 лет, с его отцом в разводе. Общаемся, алименты платит, отношения хорошие, хотя разводились тяжело и с истериками. Но улеглось. У бывшего мужа есть ребёнок от первого брака. Я его очень люблю и продолжаю общаться и заботиться о нем. Дети, сводные братья, получается, очень дружат. Папа часто берет их обоих в поездки. С мамой старшего (первой женой бывшего мужа тоже общаемся, так как у нас почти общие дети). И вообще, она классная, мы можно сказать подруги.

И мне всегда казалось, что это норма.

Но сейчас я зашла в тупик. Мой любимый человек тоже в разводе. У него есть дети примерно возраста моего ребёнка. Мы вместе уже лет 7, за это время я видела одного из них один раз. Его бывшая жена живёт в загородном доме, который он построил сам для своей прежней семьи. Мы уже давно живём в таком режиме, что он два дня работает, один день проводит с нами, на второй выходной уезжает к ним (без ночёвки).

Жена не работает, сначала дети были маленькие, теперь какие-то ещё проблемы. Он их полностью обеспечивает. Ему так удобнее, потому что она занимается воспитанием и развитием детей и следит за домом. Это официальная версия. В которую я все это время верила, но вдруг как будто очнулась и осознала, что это какая-то дикая ситуация.

Мы знакомы с ним лет 15, с юности. Он женился очень рано, жене изменял, мы тусили в одной компании. Я сначала долго жила с одним хорошим парнем, потом ушла от него, влюбилась в бывшего мужа своего, у которого уже был маленький ребёнок. Родила. У моего любимого тоже рождались дети, жену свою он от тусовок всегда прятал. У него был всегда имидж женатого симпатичного бабника. Мы дружили с ним, очень много общего, мы земляки и ещё много всего.

Я всегда относилась к нему как к брату. Он иногда подкатывал, я думала, что у него такой стиль общения. После моего развода я была в таком раздрае, что плакалась ему. Тогда у нас случился дружеский секс. И пару месяцев я с ним отвлекалась от грустных мыслей о бывшем муже. Из семьи я сама ушла, мы жили, как на пороховой бочке. Я долюбливала волчонка, пока он меня не ударил. Я сразу свалила и подала на развод. Ребёнок был ещё маленький. Но я его правда любила и очень страдала. И корона опять же упала, я ведь верила в нашу особенную любовь. А получила по морде, как обычная баба.

Когда я сказала своему теперь любимому, а тогда просто другу, что пора заканчивать это пионерлагерь и перестала звать его домой, он признался в любви. Вот тогда меня вообще расшатало. Потому что я чувствовала, что влюбляюсь. Поэтому и хотела свернуть историю с дружески сексом. Я много лет наблюдала его и его девчонок, думала, он никогда не изменится, влюбляться в такого нельзя. Хотя человек он хороший, заботливый, щедрый и весёлый. Я думала, все будет потом, как раньше, а я сейчас немного пострадаю и пройдёт.

(Здесь можно увидеть отличие ее поведения от обычных щипцов, которые девушки применяют в таком случае часто. Увидели? Она хотела прервать связь, которая началась спонтанно и довольно случайно для нее. Не вытащить щипцами из него что-то серьезное, а прервать то, что зашло далеко для обоих и угрожало ее самоуважению)

И вдруг оказывается, что он любит меня много лет, несмотря на жену и прочий гарем. Я села, осознала, что он все эти годы рядом, вся моя жизнь у него на глазах, все праздники, все большие проблемы, он в курсе всего. И в постели, оказывается, огонь. И оказывается, нежный и тонкий, а я всегда думала, что его ничем не прошибешь. Он ночевал у меня под окном в машине, рыдал, говорил, что столько лет держался и теперь уже никому меня не отдаст. Я лезла на стену. Бывший мой муж узнал, бесился и пытался меня убить. Он всегда к нему немного ревновал, хотя им случалось вместе работать и отдыхать. И, конечно, он решил, что я из-за него подала на развод. Короче, треш. Но потом как-то все улеглось. Любимый развёлся, мы живём вместе. Мой ребёнок к нему привык, он старается с ним нейтрально общаться, не лезет воспитывать, так как есть папа.

Но когда я начинаю говорить о том, что мы могли бы вместе сходит куда то с детьми, он мрачнеет и говорит, что его нервы этого не выдержат. Мать детей это запрещает. И ему так проще. И он игнорирует мои разговоры на тему того, что я хочу оформить отношения. Я люблю его, мне с ним хорошо. Для меня важно подтвердить чувства законно. Он говорит, что штамп это фигня. Но за все это время он не познакомил меня с родственниками. Они живут далеко, но они общаются. Он заботится о родителях дистанционно. Друзья у нас общие и все мои. Только недавно к нам в гости стал заходить его старый друг. Он сам говорит, что ему так удобно и не стоит мешать одно с другим. А мне это так дико, что я начинаю думать, что он морочит мне голову. Даже не знаю, в чем именно.

(Он не морочит ей голову. Это очень разные вещи – разведенный мужик и разведенная женщина. Ребенок с ней и может общаться с новым мужчиной. А его дети – с бывшей женой. И он боится свою жену как многие мужчины привыкают бояться своих жен и избегать бурь с помощью шлангов, потому что их нервы действительно не выдерживают террора жен, даже бывших, ведь заложники там их дети. Мечутся, хватаются за сердце, пытаются и новую любовь сберечь и жену не потревожить, чтобы как-то существовать между этими мирами. И родители его на стороне той семьи конечно, а не этой. И друзья старые общаются с его женой и он избегает возможных провокаций)

Он очень много делает для нашего общего быта. Мы живём пока у меня, строим планы на будущее. Но у меня такое ощущение, что есть параллельный мир, в который он меня пускать не хочет. Может, мне туда и не надо, и это штурман с ищейкой озверели у меня. Просто он вошел во все сферы моей жизни, тусит с моим ребёнком, знает всех моих родственников. А я нет. И мне обидно.

(Но и ее можно понять. Она не хочет быть крайней в его ситуации)

Я понимаю, что для его бывшей жены я враг. Она одно время писала мне гневные сообщения. Просто она не знала о его изменах и считала, что у неё идеальный муж. А тут я пришла и увела. Но мне кажется, за столько лет можно было договориться. И если я любовь всей его жизни, как он говорит, то почему не привезти в гости к нам своих детей. Все равно они знают, что папа с ними не живёт.

При это я уверена, что мне он не изменяет. Ни с женой, ни с кем ещё.

(Не изменяет он ей. А даже если бы и изменил под щипцами жены, СЗ автора это бы только подняло)

ОЗ у нас была примерно одинаковая на момент начала отношений. Пока мы вместе я благодаря ему прокачала учёбу. Он очень меня поддерживал и оплатил половину стомости обучения. Работа у меня хорошая. Зп чуть выше средней. А он сам сильно рванул по карьерной лестнице. Зп его гораздо выше, в быт он вклалывается больше моего. Говорит, что благодаря моей поддержке развивается на работе, хотя мне кажется, я ничего такого не делаю.

А последние пару месяцев так вообще выношу мозг из-за этой ситуции. Злюсь и цепляюсь по мелочам и не могу остановиться. Он только расстраивается и говорит, что у нас разные взгляды на эти вещи, и он не представляет, как это все совместить, а главное зачем.

(Ну тут надо хорошо подумать, стоит ли ставить ему ультиматум. Скорее всего он выполнит его, но в СЗ можно потерять и обидеть его. Выносить мозг – еще хуже, это постепенно отравлять совместную жизнь. Лучше уж ультиматум тогда. Но для ультиматума вы должны быть очень хорошо уверены, что ситуация в настоящем вас никак не устраивает и оставаться вы в ней не хотите. Не накрутить себя, а именно быть уверенной, спокойно и твердо. Иначе не получится ультиматума, а будет все тот же вынос мозга, но более зверский и разрушительный. Народ, обсуждайте все плюсы и минусы. Без солидарочек, объективно)