В Украине с 20 декабря могут ввести полный локдаун

26.11.2020, 0:02, Новости дня

Кабинет Министров Украины и Офис президента рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. Об этом 25 ноября сообщает Общественное, ссылаясь на информацию источников, близких к переговорам.

“Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В лайтовом варианте предложат локдаун после Нового года на три недели, как раз на время новогодних каникул”, – говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что в настоящее время процент заполняемости больниц колеблется по Украине в среднем в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

По информации источника, если количество новых случаев будет расти, локдаун могут ввести с 20 декабря, и тогда он захватит новогодние праздники.

“РБК-Украина” со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что конкретной даты введения новых ограничений пока нет.

По словам собеседника издания, дата введения жесткого карантина зависит исключительно от эпидемической ситуации в стране и темпов ее ухудшения.

“Может быть и 20-е, и 15-е, и 25 декабря”, – отмечается в заявлении.

Кабинет Министров Украины решил ввести “карантин выходного дня” 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить “карантин выходного дня”. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” дает результаты.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности “карантина выходного дня”.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.