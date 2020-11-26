Twitter возобновит верификацию аккаунтов в следующем году

26.11.2020, 0:02, Новости дня

Социальная сеть Twitter представила новые правила верификации аккаунтов, которые начнут действовать в начале 2021 года, сообщается в блоге компании 24 ноября.

На данный момент правила тестируют. Компания попросила пользователей оставлять отзывы, на основе которых представит окончательную версию.

Учетные записи с синим значком должны быть “значимыми” и “активными”, уточнили в Twitter. Этот значок говорит о том, что учетная запись является подлинной. В категорию “значимые” социальная сеть определила шесть категорий аккаунтов, а именно:

государственные (учетные записи ключевых представителей и органов государственной власти, глав государств, выборных должностных лиц, послов и официальных представителей президентов, министров и других официальных лиц);

компании, бренды и организации (известные организации, второстепенные и связанные с ними учетные записи, компании, бренды, некоммерческие организации и их главные руководители);

новостные (аккаунты средств массовой информации и их сотрудников; независимые журналисты и фрилансеры могут пройти верификацию, если представят не менее трех авторских статей, опубликованных в течение шести месяцев перед подачей заявки);

развлекательные (страницы киностудий, телевизионных сетей и субъектов музыкальной индустрии. Личные учетные записи актеров, исполнителей, режиссеров и других известных людей);

спортивные (профессиональные лиги, команды, спортсмены, а также тренеры, информация о которых есть на официальных сайтах команд или ресурсах, содержащих спортивную информацию, например Sportradar. Проверку могут пройти клубные и студенческие команды. Учетные записи спортсменов-любителей проверяться не будут);

активисты, организаторы и другие влиятельные лица (владельцы аккаунтов Twitter, использующие социальную сеть для распространения информации о проблеме и призыву к действиям для стимулирования социально-экономических, политических или культурных изменений).

Twitter может снять “синюю галочку”, если профиль пользователя неполный или неактивный, вводит людей в заблуждение, разжигает ненависть и героизирует насилие.

Аккаунты, которые планируют пройти верификацию, должны содержать полную информацию о владельце, подтвержденный номер телефона и адрес почты. Страницы пародистов, домашних животных и вымышленных персонажей не имеют права получить синий значок, отметили в компании.

Twitter анонсировал, что в 2021 году добавятся другие способы идентификации – новые типы учетных записей и ярлыки. Подробности соцсеть не сообщила.

Twitter приостановила верификацию аккаунтов в 2017 году. Компания заявила, что пересмотрит систему, поскольку многие рассматривают “синюю галочку” как одобрение содержимого аккаунта, а не подтверждение личности владельца.