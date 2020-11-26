 

Евросоюз выделит Украине €25 млн на развитие цифровой трансформации – Федоров

26.11.2020, 0:02, Новости дня

Европейский Союз выделит Украине €25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, которым занимается Министерство цифровой трансформации. Об этом 25 ноября сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“Мы уже год строим цифровую государство, и Украина достигла впечатляющих успехов. Первые цифровые паспорта в мире и документы в приложении, удобные онлайн-услуги для бизнеса, быстрая регистрация СПД”, – заявил он.

По словам министра, первый взнос Украина получит в размере €9,6 млн. Его направят на проект EU4DigitalUA, который предусматривает перевод публичных услуг в онлайн, укрепление кибербезопасности и безопасности персональных данных, а также на развитие онлайновых госреестров. В этом проекте Украине будут помогать эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain.

Федоров  заявил, что помощь направят на разработку инфраструктуры для электронного управления, модернизацию государственных электронных услуг и разработку услуг на портале “Дія”, продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными “Трембита”, а также на разработку общегосударственного персонального идентификатора — цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан.

По словам Федорова благодаря электронным услугам в Украине на закупках за последний год сэкономили 2,8 млрд грн, кроме того ликвидировали схему с “налоговыми скрутками”,   это еще 2 млрд грн дополнительных ежемесячных поступлений. Он подчеркнул, что экономия благодаря электронным услугам составляет около 495 млн грн в год, антикоррупционный эффект – 841 млн грн.

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/232185931577992

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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