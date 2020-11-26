В партии “За майбутнє” заявили о срыве выборов председателя Киевского обласовета

26.11.2020, 0:02, Новости дня

Три фракции сорвали избрание председателя Киевского областного совета. Об этом пишет “Дело”, ссылаясь на заявление партии “За майбутнє”.

В частности, в партии отметили, что 37 депутатов Киевского облсовета публично выразили поддержку кандидату на должность главы облсовета, депутату от партии “За майбутнє” Ярославу Москаленко, однако руководство фракций “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь” и ВО “Батьківщина” “использовало давление на собственных депутатов”.

“Во фракции ОПЗЖ заставили своих депутатов голосовать синими ручками, в “Слуге народа” – зелеными, а “Батьківщина” раздала своим депутатам красные ручки. Таким образом, руководство фракций контролировало собственных депутатов, чтобы они не проголосовали за Москаленко”, – утверждают в партии “За майбутнє”.

Во время голосования, состоявшегося 25 ноября, Москаленко набрал 42 голоса при минимально необходимых 43.

“Должно было состояться повторное голосование, но “Слуга народа”, ОПЗЖ и “Батьківщина” покинули зал, чем сорвали заседание. Это – политическая борьба ручного управления трех политических сил”, – сказал Москаленко.

На сайте Киевского облсовета сообщается, что на должность главы облсовета также выдвигался депутат от “Слуги народа” Александр Скляров. За него проголосовали 38 депутатов. По данным пресс-службы, в заседании совета объявлен перерыв.