Пожар в Москве 1812 года, очень похожий на ядерную атаку

26.11.2020, 6:31, Разное

Все мы знаем из учебников по истории России, что в 1812 году французы во главе с Наполеоном вошли в Москву. Столица была сдана без боя – это был мудрый стратегический план российского командования под предводительством Кутузова.

И пока Бонапарт ждал, когда побежденные русские принесут ему ключи от Москвы и сядут за стол переговоров, в столице России вспыхнул пожар, от которого практически сгорел весь город. После этого французская армия вынуждена была покинуть Москву и… бежать домой по разоренной ею же Смоленской дороге, неся огромные потери. Так был развеян миф о непобедимости армии Наполеона, с этого начался крах его политической карьеры.

Кто поджег Москву?

Историки до сих пор спорят, кто же поджег Москву в сентябре 1812 года? Однако если копнуть глубже, то на поверку выходит, что в нем не была заинтересована ни одна сторона конфликта, он никак не мог произойти стихийно, да и вообще это был не пожар как таковой.

Все версии пожара Москвы политизированы, а потому истину тут найти очень трудно, однако ясно, что ни Наполеону, ни России это было не нужно.

Может, все-таки случайность? Однако удивляет то, что пожары в Москве случались и раньше, да еще какие, но чтобы в результате этого было разрушено 75 процентов построек и погибли десятки тысяч людей – это просто немыслимо! Например, в 1737 году свирепствовал такой пожар, который охватил весь центр столицы и был соизмерим с трагедией 1812 года. Но погибло тогда всего девяносто человек, а в сентябре 1812 года «пожар» поглотил порядка тридцати тысяч французов, не говоря уже о русских, не успевших эвакуироваться из столицы.

И отчего очевидцы описывают этот пожар весьма странно? Особенно странными выглядят люди, находящиеся в это время в Москве, которые оказались в состоянии какого-то шока, когда французам было уже не до русских солдат, а последним – не до вчерашних врагов и завоевателей? Люди бродили по столице России словно сомнамбулы – отчего это вдруг?

Наконец, Москва в начале девятнадцатого века была уже далеко не деревянной. Каким же образом обычный пожар стер с лица земли буквально до основания три четверти каменных построек? Даже Кремль был полностью разрушен. Не спасли его от пожара, как это ни странно, ни огромнейшие рвы, ни широкие площади, отделявшие кремлевские стены от окружающих городских построек. Рвы в тридцать метров шириной и тринадцать метров глубиной были так завалены обломками «пожара», что их потом даже не стали восстанавливать.

И хотя это все списали потом на французов, которые якобы взорвали Москву, но у тех просто не было ни боеприпасов, ни реальной возможности сделать это, причем практически мгновенно. Кстати, Наполеон, находящийся в это время в Кремле, сам еле-еле спасся, и только благодаря тому, что обнаружился подземный ход из Кремля через Москву-реку.

Если сопоставить все разрозненные данные, свидетельства и воспоминания очевидцев, то складывается картина, что в тот роковой сентябрьский день в Москве была взорвана атомная бомба. Это подтверждает и распределение фонового уровня радиации в столице, он красноречивее всяких слов указывает на следы применения ядерного оружия. По этим следам можно четко определить эпицентр взрыва и рассеивание его радиоактивных продуктов, что вполне соответствует описаниям свидетелей того «пожара».

Из воспоминаний французов о пожаре Москвы

А теперь давайте обратимся к письменным источникам, то есть посмотрим, как «московский пожар» описывали французы, находящиеся в то время в столице России. Вот что, например, записал в своих дневниках лейтенант наполеоновской армии Шарль Артуа.

В тот день неяркое солнце освещало Москву золотистым светом. Вдруг вспыхнуло второе солнце, чуть выше истинного, причем настолько ярко, что ослепило мне глаза, а Полю Берже, отдыхающему на балконе опалило даже лицо. Наш дом и кровля начали дымиться, так что пришлось их заливать водой. В других усадьбах, которые оказались ближе к «ложному солнцу», начались пожары…

Через неделю, после вспыхнувшего второго солнца, Поль писал, что у всех солдат и офицеров стали выпадать волосы, люди и лошади оказались больны и немощны, поэтому решение командования покинуть Москву было всеми воспринято с огромным облегчением. И отступление Поль описал очень своеобразно. Из его записей следует, что французские солдаты страдали не только от российских морозов и набегов партизан, в первую очередь – от какой-то непонятной болезни, которую они подхватили в Москве. Люди не могли есть, покрывались гнойниками и язвами, отчего ежедневно умирали сотнями, да и лошади слабели и падали. Сам Артуа вернулся во Францию инвалидом, подал в отставку и вскоре умер от «русской заразы» в возрасте всего тридцати двух лет. По данным московского издания «Русские и Наполеон Бонапарт» (1814 год) французы за свое сорокадневное пребывание в Москве потеряли более тридцати тысяч человек, то есть столько же, сколько при Бородино. С чего бы это?..

Кстати, Наполеон, судя по всему, находясь в каменном здании во время появления «второго солнца», не получил сильной дозы радиации, однако и он умер в заточении на острове Святой Елены не своей смертью, а якобы от отравления мышьяком, однако симптомы лучевой болезни очень схожи с таким отравлением.

Граф де Сегюр в своих мемуарах также пишет, что его офицеры видели «второе солнце», от которого каменные здания вспыхивали как свечки, поэтому от Москвы в считанные минуты остались груды развалин. И среди них бродили мужчины, женщины и дети, словно слепые призраки, большинство в обгоревших одеждах и с черными лицами. Два офицера, пишет граф, в тот день находились в кремлевском здании, они видели, как в небе вспыхнул необычный свет, который потом охватил дворцы, отчего они начали рассыпаться, как карточные домики. Шар, по донесениям офицеров со всех сторон, вспыхнул над дворцом князя Трубецкого…

Ядерный взрыв в начале XIX века?

Кстати, все эти дневники и мемуары французов хорошо известны, однако историки выбирают из них только то, что соответствует общепринятой доктрине о пожаре Москвы 1812 года. Например, наиболее распространена версия о том, что Москву сожгли сами русские по приказу Кутузова, а исполнителем стал генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин, хотя он в свое время недвусмысленно написал, что такое кощунственное обвинение в его адрес, как и в адрес Кутузова, это бред сивой кобылы.

Все говорит о том, что в то время над Москвой была взорвана атомная бомба. Световое излучение от нее сожгло все каменные постройки столицы того времени, а люди, находящиеся в городе, просто получили смертельную дозу радиации, отчего французская армия и понесла такие колоссальные потери. Но откуда в начале девятнадцатого века взялось атомное оружие?

Есть две версии, одна фантастичнее другой. По первой из них, удар по французам был нанесен криптоцивилизацией – «великими древними», населяющими подземную Русь. Возможно, именно по этой причине Кутузов оставил Москву, хотя под Бородином русская армия практически выиграла сражение. Выходит, что руководство России знало о готовящемся ядерном ударе, то есть пожертвовало строениями Москвы ради спасения родины. Действительно, как повел бы себя Наполеон, если бы не было этого «пожара», не известно…

По второй версии, до Москвы в то время донеслись отголоски будущего ядерного взрыва. Есть такое мнение, что часть энергии от него перемещается во времени. Тогда получается, что Москву еще ждет мощнейшая ядерная атака, которая зацепит хвостом и наполеоновскую армию 1812 года, тем самым сорвав победу Бонапарта над Россией. Но тут что-то много нестыковок, например, непонятным остается решение Кутузова оставить Москву, словно он или сам обладал даром предвидения, или опирался на предупреждение какого-то ясновидящего. И то, и другое маловероятно. Скажем так, эта версия более мистическая и потому более неправдоподобная. Хотя в этой жизни возможно и не такое (см. также загадки в истории), и атомная бомба вполне может прилететь даже из параллельного мира…

Ясно лишь одно, что Москва в 1812 году сгорела не от поджогов каких-то диверсантов, а от ядерного удара, как понятно и то, что официальная историческая наука никогда этого не признает…