Кто уничтожил древнюю индийскую цивилизацию?

26.11.2020, 7:01, Разное

Ученые из Великобритании во главе с Дэвижем Давенпортом нашли документальное подтверждение своей теории, что древнейшая цивилизация, существовавшая на территория современной Индии, была уничтожена пришельцами с помощью ядерного оружия.

Сама теория возникала в умах ученых благодаря изучению древних манускриптов, таких как «Виманик Пракаранам», «Рамаяна» и так далее. В них, говорит Дэвиж Давенпорт, мы натолкнулись на любопытные описания божественных повелителей, прилетевшие на Землю на очень быстрой и ужасной машине, которая и уничтожила человечество.

По описаниям этих древнейших источников, летательный аппарат бога метал на землю разряды, мощностью всей Вселенной, взрывы от которых авторы сравнивали со вспышками тысяч солнц. Характерно, что и последствия этих взрывов очень похожи на применение ядерного оружия: люди сгорали от них, как сухие былинки, а выжившие теряли зубы и волосы, покрывались язвами и умирали мучительной смертью.

Британские исследователи отправились на место предполагаемой атомной катастрофы, описанной в этих манускриптах, то есть на место планетарной трагедии, происшедшей несколько тысячелетий назад, и действительно обнаружили следы ядерного взрыва: оплавленные керамические осколки, которых становилось все меньше по мере удаления от его эпицентра.

Сегодня трудно сказать, кем были те «божества», которые решили уничтожить земную цивилизацию: инопланетянами, прилетевшими покорять новую планету и которым отчего-то помешали аборигены, пришельцами из параллельных миров, испытывавших новое оружие на безопасной для них пространственно-временной территории или даже высшими силами, покаравшие людей того времени за какие-то серьезные прегрешения. Вероятно лишь одно: ядерная катастрофа на нашей планете уже происходила, возможно, даже не единожды, поскольку подобные следы передовые исследователи, не взирая на все препятствия официальной науки, находят и в других уголках Земли…