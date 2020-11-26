 

Кто уничтожил древнюю индийскую цивилизацию?

26.11.2020, 7:01, Разное

Ученые из Великобритании во главе с Дэвижем Давенпортом нашли документальное подтверждение своей теории, что древнейшая цивилизация, существовавшая на территория современной Индии, была уничтожена пришельцами с помощью ядерного оружия.

Сама теория возникала в умах ученых благодаря изучению древних манускриптов, таких как «Виманик Пракаранам», «Рамаяна» и так далее. В них, говорит Дэвиж Давенпорт, мы натолкнулись на любопытные описания божественных повелителей, прилетевшие на Землю на очень быстрой и ужасной машине, которая и уничтожила человечество.

По описаниям этих древнейших источников, летательный аппарат бога метал на землю разряды, мощностью всей Вселенной, взрывы от которых авторы сравнивали со вспышками тысяч солнц. Характерно, что и последствия этих взрывов очень похожи на применение ядерного оружия: люди сгорали от них, как сухие былинки, а выжившие теряли зубы и волосы, покрывались язвами и умирали мучительной смертью.

Британские исследователи отправились на место предполагаемой атомной катастрофы, описанной в этих манускриптах, то есть на место планетарной трагедии, происшедшей несколько тысячелетий назад, и действительно обнаружили следы ядерного взрыва: оплавленные керамические осколки, которых становилось все меньше по мере удаления от его эпицентра.

Сегодня трудно сказать, кем были те «божества», которые решили уничтожить земную цивилизацию: инопланетянами, прилетевшими покорять новую планету и которым отчего-то помешали аборигены, пришельцами из параллельных миров, испытывавших новое оружие на безопасной для них пространственно-временной территории или даже высшими силами, покаравшие людей того времени за какие-то серьезные прегрешения. Вероятно лишь одно: ядерная катастрофа на нашей планете уже происходила, возможно, даже не единожды, поскольку подобные следы передовые исследователи, не взирая на все препятствия официальной науки, находят и в других уголках Земли…



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Скандалы: «Бардак, коррупция и «свои» клиники»

01.07 / «Время просто такое…»

07.09 / Назван простой напиток от «плохого» холестерина

21.09 / Мнение: СССР и Римская Империя, ЛГБТ за Трампа и чем отличается революция от переворота

01.11 / Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом

19.09 / Журналист: Президенты Польши и Литвы решили противостоять Лукашенко без поддержки Евросоюза

08.10 / Типичные симптомы COVID-19 не нашли у 86% инфицированных в реальной жизни

10.10 / Восставший двор

15.09 / Мнение: Дед пытался выбросить внука из окна

23.11 / Сын Анастасии Заворотнюк Майк удивил поклонников располневшим видом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска