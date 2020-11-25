 

Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

25.11.2020, 10:08, Разное

Объединенное кредитное бюро предупредило россиян о новой схеме работы телефонных мошенников. Злоумышленники пытаются убедить своих жертв в том, что на их имя пытаются взять кредит.

Преступники представляются сотрудниками бюро кредитных историй и сообщают, что несколько банков одновременно запросили кредитную историю человека. Когда жертва сообщает, что не собиралась брать кредиты, мошенники отвечают, что от их имени действуют другие лица, сообщает телеканал “360”.

В конце концов злоумышленники заверяют человека в том, что для отмены выдачи средств нужно самому подать заявку на кредит, а после – вернуть деньги банку. Затем бедняге подсовывают реквизиты банковского счета, на который нужно перечислить средства. При этом, разумеется, счет принадлежит не банку, а самим мошенникам.



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