Мнение: Громкий скандал и никаких последствий

25.11.2020, 23:54, Разное

В узком кружочке определенной тусовочки то и дело происходят склоки с демонстрацией различной степени нетерпимости друг к другу, так как все участники конфликта питаются на одном и том же поле – поле ненависти к государству.

Очередной скандал в среде либеральной оппозиции и журналистики: Олег Кашин и журналист «Настоящего времени» Тимур Олевский в личной беседе обсуждали догадки об отце Юлии Навальной, биография которого малоизвестна, а сама Юля уклончиво ушла от ответа Дудя на вопрос о родителях.

Кашин как и любой любитель либеральной белиберды быстренько выстроил в своей голове схему, по которой пришел к выводу о том, что отец Юлии бывший сотрудник советских спецслужб. Эту идею он преподнес подписчикам своего youtube-канала как факт, на что тут же отреагировал Алексей Анатольевич. Оппозиционер написал целый пост о «продажных гадких лжецах-журналистах» и выложил свидетельство о смерти отца жены — Бориса Александровича Абросимова — от 1996 года. Боюсь представить какую кипу различных бумаг и документов таскает с собой Алексей, если даже после отравления и лечения в Европе у него в доступности находится свидетельство о смерти тестя.

Сам Кашин извинился и признал тот факт, что его суждения и громкие заявления ничем не подкреплены. Правда это не помешало Алексею продолжить «крестовый поход» против всех русских журналистов, которые так или иначе не поддерживают творчество Навального и его ребят.

Вот так просто, поругались между собой, а виноваты третьи – классика либеральной белиберды.