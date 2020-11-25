Трамп заявил о поражении Демпартии США на выборах вопреки махинациям

25.11.2020, 23:44, Новости дня

Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выразил уверенность, что Демократическая партия США потерпела поражение на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям.

«Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», – приводит заявление Трампа ТАСС.

Действующий президент США подчеркнул, что демократы «наводнили рынок», то есть использовали в том числе избирательные бюллетени, являвшиеся недействительными с юридической точки зрения. «Это очень важный момент в истории нашей страны», – подчеркнул американский лидер в ходе выступления по телефону перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания из числа Республиканской партии.

Как отметил глава Белого дома, «очень печально», что ситуация после выборов выглядит таким образом. «Они должны поменять результаты [выборов]», – сообщил Трамп.

Накануне Трамп пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

Во вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов.

В минувшее воскресенье предвыборный штат Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Ранее глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.