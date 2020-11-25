 

Ученые: Стресс во время беременности влияет на структуру мозга будущего ребенка

25.11.2020, 23:20, Разное

Ученые Эдинбургского университета сообщили, что стресс во время беременности оказывает влияние на участки мозга будущего ребенка, которые отвечают за эмоциональное развитие. Они изучали, как уровень гормона кортизола воздействует на миндалевидное тело мозга.
Кортизол – важный гормон организма, отвечающий на стресс, и чем он сильнее, тем выше уровень гормона в организме. В процессе опытов исследователями было доказано, что кортизол у беременных женщин действует на миндалевидное тело мозга плода, которое отвечает за эмоциональное и социально развитие будущего ребенка. Они изучали образцы волос 78 женщин в период беременности и, проанализировав их, выяснили, как изменялся уровень кортизола за последние 3 месяца в организме женщины. Детям, которые родились у испытуемых женщин, исследовали мозг с помощью магнитно-резонансной томографии.

Специалисты обнаружили корреляцию между уровнем кортизола в волосах и изменениями миндалевидного тела. Такая связь говорит о том, что дети, матери которых ощущали сильный стресс в период беременности, повзрослев, имеют эмоциональные и социальные проблемы намного чаще, чем другие их ровесники.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Мнение: Семидневную девочку хотела продать собственная мать за 300 тысяч рублей

03.09 / Надо ли мыть мясо?

17.11 / Мишустин выделил почти 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

04.11 / “Передать “привет” от вас Г.?”: Яна Кошкина прозрачно намекнула на отношения с Гариком Харламовым

14.08 / “Это не всегда благосклонно”: Ученые рассказали о влиянии медитации на депрессивное состояние людей

11.08 / Личное: Выбор

25.08 / Мнение: Производство электронных паспортов, доходы министров и как Онищенко хочет повысить стипендии

15.11 / Мнение: Миру нужен новый мир

12.11 / На Коновалова надежды нет: доведенные до отчаяния хакасские медики обратились к Путину и Шойгу

04.08 / Мнение: Мир который я хочу потерять. Легенда PEUGEOT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска