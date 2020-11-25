Ученые: Стресс во время беременности влияет на структуру мозга будущего ребенка

25.11.2020, 23:20, Разное

Ученые Эдинбургского университета сообщили, что стресс во время беременности оказывает влияние на участки мозга будущего ребенка, которые отвечают за эмоциональное развитие. Они изучали, как уровень гормона кортизола воздействует на миндалевидное тело мозга.

Кортизол – важный гормон организма, отвечающий на стресс, и чем он сильнее, тем выше уровень гормона в организме. В процессе опытов исследователями было доказано, что кортизол у беременных женщин действует на миндалевидное тело мозга плода, которое отвечает за эмоциональное и социально развитие будущего ребенка. Они изучали образцы волос 78 женщин в период беременности и, проанализировав их, выяснили, как изменялся уровень кортизола за последние 3 месяца в организме женщины. Детям, которые родились у испытуемых женщин, исследовали мозг с помощью магнитно-резонансной томографии.

Специалисты обнаружили корреляцию между уровнем кортизола в волосах и изменениями миндалевидного тела. Такая связь говорит о том, что дети, матери которых ощущали сильный стресс в период беременности, повзрослев, имеют эмоциональные и социальные проблемы намного чаще, чем другие их ровесники.