“А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

25.11.2020, 23:20, Разное

Популярный композитор Игорь Крутой разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой поздравил свою супругу Ольгу Крутую с Днем рождения. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы подписчиков.

Главным “номером” поздравительной публикации стал видеоролик, содержащий инструментальную композицию, сочиненную хозяином аккаунта и названную “Шепот пальмовых листьев на теплом ветру”. Романтичное видео Игорь Крутой сопроводил очень трогательным стихотворением Таисы Губаревой, посвященным женщине, а также, собственно, самим поздравлением. В нем композитор упомянул, что встретил свою возлюбленную четверть века назад и – “погиб”. Годы, проведенные с любимой женой. знаменитость сравнил с одним днем и поблагодарил именинницу за любовь, детей, красоту и большое вдохновение. “Будь всегда здорова, красива и счастлива, дорогая Олюшка!!! С Днем рождения!!!” – такой эмоциональной фразой сопроводил Крутой свой поздравительный спич.

Многочисленные подписчики с удовольствием присоединились к поздравлению композитора, пожелав и от себя Ольге Крутой всевозможных благ. Также поклонницы отметили невероятную романтичность музыки и стихотворных строк, размещенным в микроблоге мужем именинницы. За день видеоролик просмотрело более 90 тысяч фолловеров.