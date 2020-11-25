 

“А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

25.11.2020, 23:20, Разное

Популярный композитор Игорь Крутой разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой поздравил свою супругу Ольгу Крутую с Днем рождения. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы подписчиков.
Главным “номером” поздравительной публикации стал видеоролик, содержащий инструментальную композицию, сочиненную хозяином аккаунта и названную “Шепот пальмовых листьев на теплом ветру”. Романтичное видео Игорь Крутой сопроводил очень трогательным стихотворением Таисы Губаревой, посвященным женщине, а также, собственно, самим поздравлением. В нем композитор упомянул, что встретил свою возлюбленную четверть века назад и – “погиб”. Годы, проведенные с любимой женой. знаменитость сравнил с одним днем и поблагодарил именинницу за любовь, детей, красоту и большое вдохновение. “Будь всегда здорова, красива и счастлива, дорогая Олюшка!!! С Днем рождения!!!” – такой эмоциональной фразой сопроводил Крутой свой поздравительный спич.

Многочисленные подписчики с удовольствием присоединились к поздравлению композитора, пожелав и от себя Ольге Крутой всевозможных благ. Также поклонницы отметили невероятную романтичность музыки и стихотворных строк, размещенным в микроблоге мужем именинницы. За день видеоролик просмотрело более 90 тысяч фолловеров.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Коронавирус: последние новости на 19 сентября 2020 года

07.08 / К 2028 году в Арктике появится российская флотилия «плавучих бензоколонок»

11.10 / Мнение: А на плече горит клеймо

30.10 / Мнение: Когда страна забудет комсомол?

07.08 / Мнение: Оленевод без проводов

09.11 / “Мама Микеллы Абрамовой”: Алсу оригинальным образом сменила жизненный статус

06.09 / Мнение: Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

22.08 / Мэр российского города на патриотическом митинге ко Дню флага прорекламировал онлайн-казино

19.09 / Губернатор Севастополя призвал вернуть масочный режим

13.11 / Лиза Арзамасова отказалась комментировать помолвочное кольцо на безымянном пальце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска