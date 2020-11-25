Доктора сообщили о симптоме опасного дефицита витамина D

25.11.2020, 23:20, Разное

Врачи сообщают о симптоме опасного дефицита витамина D. Нехватка такого витамина вызывает болевые ощущения в ночное время, а эксперты называют патологию остеомаляцией.

Высокий риск аномалии возникает у людей, которые живут в регионах, где солнечный свет ограничен, а также имеют в рационе продукты с низким содержанием витамина D. Такое состояние характеризует размягчение и ослабление костей из-за понижения минеральной плотности их ткани. На ранней стадии симптомов не наблюдается, но рентгенологи или другие доктора, совершающие диагностику, могут заподозрить остеомаляцию при наличии определенных признаков.

При прогрессировании патологии появляется симптоматика, которую обнаружит уже и сам больной, так как возникнут боли в костях и мышечная слабость. Локализуются болевые ощущения в области таза, бедра, поясницы, ног и ребер и усиливаются в ночное время. Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза.

Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям, поможет поддержать иммунитет и защитит от развития рака.